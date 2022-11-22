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10:43

Общество

Путин встретится с матерями участников спецоперации 27 ноября – СМИ

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин проведет встречу с матерями участников СВО в День матери, который пройдет 27 ноября. Информацией об этом поделились "Ведомости" со ссылкой на источники в администрации президента.

По словам одного из инсайдеров, российский лидер решил уделить внимание этому празднику и обсудить боевые действия, в которых задействованы военные. Другой источник заявил, что Путин придал Дню матери "новый стимул" после создания звания "Матери-героини".

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на запрос прессы ответил, что о встрече будет объявлено заранее.

Впервые Путин присвоил почетное звание "Мать-героиня" 14 ноября. Их получили Медни Кадырова, супруга главы Чечни Рамзана Кадырова, и Ольга Дехтяренко из Ямало-Ненецкого автономного округа.

7 ноября Путин во время собрания с главой Тверской области Игорем Руденей заявил о намерении организовать очную встречу по вопросам поддержки мобилизованных.

Песков, в свою очередь, сообщил, что по данному вопросу российский лидер выступит в рамках отдельного мероприятия, не связанного с прямой линией.

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Сюжет: Частичная мобилизация 2022
властьобщество

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