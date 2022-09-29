Мишустин выделил более 30 млн рублей для обладателей наград за многодетность

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении средств на выплаты награжденным за многодетность. Об этом сообщается на официальном сайте правительства.

В обращении кабмина указано, что с 2022 года в России начнут присваивать звание "Мать-героиня", учрежденное по указу президента.

"Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 30,7 миллиона рублей на выплаты единовременных денежных поощрений матерям-героиням, а также родителям, награжденным орденом "Родительская слава" или медалью этого ордена", – прописано на сайте кабмина.

Финансирование на обозначенные выплаты в 2022 году поступит из резервного фонда правительства. Средства на период 2023–2025 годов заложены в проекте федерального бюджета, который ранее одобрили в правительстве.

Накануне министерство труда и социальной защиты РФ сообщило об индексации материнского капитала на второго ребенка в 2023 году. Размер выплаты с 1 февраля 2023 года достигнет 780 тысяч рублей.

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