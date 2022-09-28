Минтруд РФ сообщил об индексации маткапитала на второго ребенка в 2023 году

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Материнский капитал на второго ребенка в 2023 году будет проиндексирован и составит порядка 780 тысяч рублей, заявили в Минтруде РФ.

В ведомстве уточнили, что индексация будет реализована с 1 февраля 2023 года. Так, размер маткапитала на первого ребенка увеличится на 65 тысяч по сравнению с 2022 годом, до 589,5 тысячи рублей, на второго – на 85,9 тысячи и составит 779 тысяч рублей.

В случае если маткапитал на первого ребенка уже был оформлен, размер выплаты на второго ребенка составит 189,5 тысячи рублей, увеличившись на 20,9 тысячи в сравнении с 2022 годом.

"Начиная с этого года маткапитал индексируется по уровню фактической инфляции. Такая индексация будет произведена с 1 февраля 2023 года <...>. Всего в 2023 году на выплату материнского капитала планируется направить более 550 миллиардов рублей", – приводит РИА Новости слова главы министерства Антона Котякова.

Ранее стало известно, в 2023 году размер материнского капитала планируется увеличить на 12,4%. Так, после индексации маткапитал на первого ребенка увеличится до 589,5 тысячи рублей, на второго – до 779 тысяч рублей.



Россияне получат почти 780 тысяч рублей за второго ребенка в 2023 году

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