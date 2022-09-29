В Госдуме допустили увеличение процента индексации страховой пенсии в 2023 году

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Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с Москвой 24 допустила увеличение процента индексации страховой пенсии по старости неработающим пенсионерам в случае повышения уровня инфляции.
Ранее в Минтруде России сообщили, что с 1 января 2023 года страховые пенсии по старости неработающих пенсионеров проиндексируют на 4,8%. С учетом этого размер выплат составит в среднем по стране 21 864 рубля.
По словам Светланы Бессараб, процент индексации еще может измениться с учетом уровня инфляции.
Депутат напомнила, что так уже происходило ранее. Когда уровень инфляции поднялся выше, чем плановый показатель, на который должны были увеличивать пенсию в 2022 году, Владимир Путин принял решение повысить выплаты с учетом новых данных.
"Если инфляция не разгуляется, то 4,8% – это показатель, который будет заложен в бюджете и будет исполнен. Если же произойдет что-то непредвиденное, то, конечно, будет принято другое решение", – считает Светлана Бессараб.
Она добавила, что индексация пенсии произойдет автоматически. Никаких документов предоставлять в Пенсионный фонд не нужно.
Ранее сообщалось, что в 2023 году уровень МРОТ планируется увеличить до 16 242 рублей, прожиточный минимум – до 14 375 рублей. Соответствующие проекты законов были поддержаны на заседании правительства в четверг и будут внесены в Государственную думу в составе бюджетного пакета.
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