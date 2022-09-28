Страховые пенсии неработающих пенсионеров проиндексируют с 1 января 2023 года

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Страховые пенсии по старости неработающих пенсионеров с 1 января 2023 года будут проиндексированы на 4,8%, после чего их размер составит 21 864 рубля, заявили в Минтруде России.
Уточняется, что более 9,5 триллиона рублей заложены в бюджете Социального фонда на выплату пенсий, из них около 9 триллионов – на выплату страховых пенсий.
"В условиях высокой инфляции 2022 года было принято решение провести поэтапное повышение пенсий для того, чтобы поддержать доходы пожилых граждан с учетом роста цен. С 1 июня страховые и социальные пенсии по поручению президента были проиндексированы на 10%. С 1 января предлагается повысить страховые пенсии еще на 4,8%, что обеспечит прибавку в среднем в размере тысячи рублей. Таким образом, суммарное повышение страховых пенсий за год превысит 15%, что больше прогнозного уровня инфляции 2022 года (12,4%)", – приводит слова главы Минтруда РФ Антона Котякова РИА Новости.
В министерстве добавили, что средняя страховая пенсия по старости у неработающих пенсионеров по состоянию на 1 января 2022 года составляла 19 017 рублей. В декабре 2022 года она составит 20 864 рубля, а в январе 2023 года – 21 864 рубля.
Ранее сообщалось, что средняя страховая пенсия на конец 2023 года в России может составить 19 823 рубля.
При этом размер страховой пенсии по старости неработающего пенсионера может вырасти на 4,8% за год и дойти до 21 862 рублей. Средний размер социальной пенсии увеличится на 3,3% и составит 12 561 рубль.
Пенсии проиндексируют российским работающим и неработающим пенсионерам с 1 августа
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