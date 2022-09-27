Юрист рассказал, какие изменения ждут пенсионеров в следующем году

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Со следующего года Пенсионный фонд и Фонд социального страхования станут единым "Фондом пенсионного и социального страхования РФ", все функции прежних организаций сохранятся, напомнил заслуженный юрист России Иван Соловьев.
"Из нового: центры реабилитации будут выделены в отдельные подразделения, а прием граждан будет вестись в единых клиентских службах", – пояснил он в беседе с агентством "Прайм".
Соловьев также отметил, что с 1 января 2023 года страховые пенсии для неработающих пенсионеров могут быть проиндексированы на 6,8%. Ее среднегодовой размер составит 22 174 рубля. Эксперт напомнил, что соответствующие параметры индексации на 2023–2025 годы разработал ранее Минтруд РФ.
Кроме того, продолжил Соловьев, в 2023 году также увеличится фиксированная выплата к страховой пенсии. Ее размер в следующем году составит 7 711,75 рублей, в 2024 году – 8 182,17 рублей, в 2025 году – 8 509,46 рублей. Также будет пересчитана индексация выплат работающего пенсионера.
Помимо этого, с 1 января 2023 года в случае потери кормильца пенсионные выплаты будут назначены без подачи заявления на основе данных реестров ЗАГС и сведений, передаваемых ПФР. По аналогии с тем, как сейчас назначаются пенсии по инвалидности.
Ранее эксперт по государственному и муниципальному управлению Московского университета имени С. Ю. Витте Кирилл Парфенов рассказал, что достижение гражданином РФ возраста 80 лет является основанием для назначения ему фиксированной ежемесячной выплаты. Однако, предупредил он, это касается не всех – те, кому пенсия была назначена по иным основаниям, прав на прибавку не имеют.
Назван регион РФ, в котором получают самую большую пенсию
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