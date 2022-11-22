Песков заявил о различии текущей ситуации и Карибского кризиса

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Любимов

Текущая напряженность между Россией и Западом имеет некоторое сходство с Карибским кризисом 1962 года, однако в целом это две разные ситуации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Кризисы разные, хотя и тогда, и сейчас речь идет о столкновении нас и коллективного Запада во главе с США", – сказал он.

Песков отметил, что у этих ситуаций есть похожие черты, однако их нюансы существенно различаются. Также представитель Кремля назвал неуместным сравнение Владимира Путина с Никитой Хрущевым, возглавлявшим Советский Союз во время Карибского кризиса.

"Путин – это Путин, а Хрущев – он был Хрущевым, царство ему небесное. Поэтому здесь я не думаю, что можно Путина с кем-то сравнивать", – заключил Песков

Ранее президент США Джо Байден заявил, что впервые после Карибского кризиса миру грозит ядерная война. Виновными в эскалации ситуации Байден назвал российское руководство и лично Владимира Путина.

Путин, в свою очередь, заявил, что не ассоциирует свое нынешнее положение с ситуацией, в которой оказался глава СССР Никита Хрущев в 1962 году. Также президент РФ отметил, что РФ готова к обсуждению любых вопросов с американской стороной.

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