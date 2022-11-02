В Кремле назвали безответственной "накачку" темы применения ядерного оружия

Фото: kremlin.ru

Кремль считает весьма безответственным муссирование темы применения ядерного оружия и не желает следовать такому примеру Запада, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что на Западе как на официальном уровне, так и на уровне СМИ происходит целенаправленная накачка этой темы.

"Не имеем ни малейшего намерения принимать участие в этой накачке", – прокомментировал представитель Кремля публикацию о том, что высокопоставленные российские военные якобы обсуждали условия, при которых можно применить тактическое ядерное оружие на Украине. Его цитирует ТАСС.

Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов призвал власти США вернуть на родину все размещенное за рубежом ядерное оружие. Кроме того, он потребовал от американской стороны ликвидировать инфраструктуру для его хранения и использования.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден отметил, что не верит в вероятность применения Владимиром Путиным ядерного оружия. При этом в Вашингтоне не отрицают возможность такого развития событий.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ежедневные упражнения американской стороны и государств Евросоюза в ядерной риторике являются чрезвычайно пагубной практикой. Представитель Кремля подчеркнул, что Москва не желает принимать в них участия.

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