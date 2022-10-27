Путин заявил, что не ассоциирует себя с Хрущевым в период Карибского кризиса

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Владимир Путин заявил, что не ассоциирует свое нынешнее положение с ситуацией, в которой оказался глава СССР Никита Хрущев во время Карибского кризиса 1962 года.

"Нет, я не могу представить себя в роли Хрущева, ни в коем случае", – сказал президент РФ на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".

Путин отметил, что в настоящее время Россия остается мировым лидером в области гиперзвукового оружия, обгоняя в том числе США. По его словам, в этой сфере РФ чувствует себя самодостаточной и не испытывает какой-либо нужды.

"Да, понятно, что когда-то они нас догонят и по гиперзвуковому оружию, это очевидно. Высокотехнологичная страна, это только вопрос времени. Но пока не догнали, у нас все есть. Мы развиваем эти технологии", – сказал Путин.

В то же время президент заявил, что Россия готова к обсуждению любых вопросов с американской стороной. Путин напомнил, что в декабре 2021 года Москва предложила Вашингтону продолжить диалог по стратегической стабильности.

"Они нам ничего не ответили. Тишина. Если хотят, мы готовы. А если не хотят – не надо", – подытожил президент.

Ранее Путин заявил, что Россия всегда будет помнить, в какую цену ей обошлась борьба с терроризмом на Северном Кавказе. Президент отметил, что террористы пользовались финансовой, политической и информационной поддержкой со стороны Запада.

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