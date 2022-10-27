Путин заявил, что Россия не планирует сама становиться гегемоном

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Россия не собирается становиться гегемоном, заявил Владимир Путин, выступая на заседании дискуссионного клуба "Валдай".

Президент отметил, что страна отстаивает свое право на существование и развитие. По словам Путина, Россия не предлагает заменить доминирование Запада доминированием Востока, Севера или Юга, поскольку это тоже приведет к тупику.

Глава государства подчеркнул, что Россию не получилось и никогда не получится уничтожить и смахнуть с геополитической карты. По словам президента, Запад поставил перед собой цель сделать РФ более уязвимой и превратить в инструмент для своих целей.

Ранее на пленарном заседании клуба Путин заявил, что предстоящее десятилетие в мире станет самым важным после Второй мировой войны. Президент пояснил, что завершается период доминирования Запада в мировых делах.

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