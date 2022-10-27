Предстоящее десятилетие станет самым важным со времен Второй мировой войны – Путин

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Предстоящее десятилетие станет самым важным со времен окончания Второй мировой войны, заявил Владимир Путин, выступая на сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".

По словам президента, завершается период доминирования Запада в мировых делах.

"Уходит в прошлое однополярный мир. Мы стоим на историческом рубеже. Впереди, наверное, самое опасное, непредсказуемое и вместе с тем важное десятилетие со времен окончания Второй мировой войны. Запад не способен единолично управлять человечеством, но отчаянно пытается это делать, а большинство народов мира уже не хотят с этим мириться", – сказал Путин.

Глава государства отметил, что нынешнее положение дел чревато цепью конфликтов, а главная задача сейчас – решить их. Путин призвал при формировании будущего мирового устройства строить "симфонию человеческих цивилизаций".

Ранее в ходе выступления Путин сравнил отмену русской культуры на Западе с действиями нацистов. Президент напомнил, что нацисты сжигали книги, а западные политики запрещают Достоевского и Чайковского.

Также он заявил, что Запад имеет право на внедрение в свое общество "странноватых" тенденций, но он не может требовать от других стран следовать в таком же направлении. Путин подчеркнул, что традиционные ценности нельзя навязывать, их нужно уважать.



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