РФ всегда будет помнить, какую цену заплатила за борьбу с террористами на Кавказе – Путин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Россия всегда будет помнить, в какую цену ей обошлась борьба с терроризмом на Северном Кавказе, заявил Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".

Президент отметил, что террористы пользовались финансовой, политической и информационной поддержкой со стороны Запада.

"В 2000 году, после избрания президентом, с чем столкнулся и всегда буду об этом помнить, помнить о том, какую цену мы заплатили за то, чтобы уничтожить террористическое гнездо на Северном Кавказе, которое Запад тогда практически открыто поддерживал", – заявил Путин.

По его словам, террористические формирования были уничтожены во многом благодаря мужеству чеченского народа. Глава государства отметил, что российские власти приняли решение не оборачиваться назад, забыть обиды и выстраивать отношения с теми, кто еще недавно был против России.

"Налаживать и развивать отношения со всеми, кто этого хочет, на базе взаимной выгоды и уважения друг к другу", – пояснил он.

Ранее Путин заявил, что Запад просто послал Россию при последней попытке договориться о нерасширении НАТО, хотя знал, что для нее категорически неприемлемо вхождение Украины в Альянс. Он подчеркнул, что интересы Москвы в области безопасности были полностью проигнорированы.

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