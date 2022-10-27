Путин не разочарован действиями российских чиновников за последний год

Фото: Москва 24

Владимир Путин поделился, что за текущий год в России не происходило каких-либо ситуаций, которые могли бы его разочаровать, в том числе это относится и к деятельности чиновников. Об этом он заявил в ходе пленарного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Да нет, нет", – сказал российский лидер, ответив на вопрос модератора мероприятия Федора Лукьянова о том, случилось ли что-то такое, что сильно разочаровало за последний год.

По мнению главы государства, в управлении всегда нужны организационные выводы. Он подчеркнул, что в области кадрового назначения следует обдумывать обновления в разных сферах и направлениях. Президент считает, что в этой сфере нужно организовывать подготовку новых кадров и выводить специалистов на должный уровень.

"Но так, чтобы сказать, что кто-то там меня в чем-то разочаровал и нужно кого-то разгонять – такого нет, конечно", – заверил Путин.

В ходе заседания российский лидер также заявил, что предстоящее десятилетие станет самым важным со времен окончания Второй мировой войны. По его мнению, завершается период доминирования Запада в мировых делах.

Глава государства подчеркнул, что сегодняшнее положение дел чревато цепью противостояний, а главная задача сейчас – решить их.

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