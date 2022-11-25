РФ воюет против с теми, кто использует украинцев как пушечное мясо – Путин

Фото: Минобороны РФ

В зоне специальной военной операции Россия воюет не с украинцами, а с теми, кто использует их как пушечное мясо. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с матерями участников спецоперации.

По его словам, российские бойцы сталкиваются там с теми, кто "все поставляет и платит".

Путин рассказал, что на Украине иная моральная атмосфера, поэтому там не считаются с потерями. В доказательство своих слов он привел пример расстрела человека перед всем строем из-за того, что тот неправильно себя повел. Он назвал такое поведение доказательством существования неонацистского режима.

Ранее Путин заявил, что Москва надеялась на возвращение ДНР и ЛНР в состав Украины еще с 2014 года. При этом, пояснил глава государства, российские власти не понимали настоящих настроений проживающих там людей и не знали, что на самом деле там происходит. Сейчас же, считает Путин, очевидно, что присоединение Донбасса к России должно было произойти раньше. По его словам, тогда может не было бы стольких погибших среди мирного населения.



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