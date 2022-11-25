Путин заявил, что воссоединение РФ с Донбассом должно было произойти раньше

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Воссоединение России с Донбассом должно было произойти раньше, заявил Владимир Путин во время встречи матерями участников спецоперации.

Российский лидер предположил, что тогда не было бы столько жертв среди мирного населения, детей.

Путин добавил, что с 2014 года Москва искренне надеялась, что Донецк и Луганск смогут договориться в рамках Минских соглашений и вернуться в состав Украины. Однако, добавил президент, тогда Россия не чувствовала настроения людей и до конца не понимала, что там происходит.

Глава государства также отметил, что льготы российских военных могут быть распространены на ополченцев Донбасса с 2014 года.

Ранее Путин назвал всех участников спецоперации на Украине героями. Вместе с тем он добавил, что только сами участники знают, что являются героями, так как никто больше не осознает опасность и тот труд. По его словам, героизм военнослужащих – заслуга их матерей.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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