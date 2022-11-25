МО РФ старается снабжать армию обмундированием так эффективно, как может – Путин

Фото: РИА Новости/Макс Ветров

Владимир Путин заявил, что министерство обороны РФ активно старается наладить работу по обмундированию военнослужащих в зоне специальной военной операции, передает РИА Новости.

"Министерство старается наладить эту работу так эффективно, как это возможно с учетом времени года", – подчеркнул президент на встрече с матерями военнослужащих.

Глава государства подтвердил, что поднимает этот вопрос ежедневно, на каждой встрече с руководством Минобороны РФ.

Также Путин сообщил, что российская промышленность в настоящий момент стремится обеспечить все подразделения армии РФ беспилотными летательными аппаратами и квадрокоптерами.

Ранее президент России заявил, что он и все руководство РФ разделяют боль матерей, которые потеряли сыновей в ходе специальной военной операции на Украине. Глава государства заявил, что матерям военнослужащих окажут всю необходимую поддержку.

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