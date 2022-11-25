Путин заявил, что участники спецоперации не делят себя на касты и национальности

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Участники спецоперации на Украине не делят себя на касты и национальности, а помогают друг другу. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с матерями участников СВО.

Он добавил, что бойцы понимают, что от взаимопомощи и поддержки в зоне спецоперации зависит их жизнь.

По его словам, военнослужащие РФ достойно выполняют свой долг. Президент подчеркнул, что особенно это присуще народу с Кавказа, так как они особой закалки.

Глава государства назвал Россию уникальной страной, где на протяжении тысячелетий рядом проживают люди разных этносов и религий.

"И уникальность заключается в том, что за эти столетия совместного проживания люди друг с другом не просто нашли общий язык, а научились уважать обычаи, религию друг друга, вместе друг с другом праздновать и, если приходят какие-то тяжелые времена, вместе друг с другом преодолевать эти тяжелые времена", – сказал президент России.

Ранее Путин заявил, что Россия воюет не с украинцами, а с теми, кто их использует как пушечное мясо, кто им поставляет все. По его словам, на Украине не считаются с потерями. Он рассказал, как там расстреливают перед строем тех, кто неправильно себя повел. Он назвал это подтверждением неонацистского режима.



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