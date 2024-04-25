Le Monde: Nestle уничтожила 2 млн бутылок воды Perrier из-за бактерий

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Компания Nestle уничтожила два миллиона бутылок воды Perrier из-за бактерий "фекального происхождения". Об этом сообщает издание Le Monde.

Причиной стал указ префекта департамента Гар о прекращении использования воды одного из источников в коммуне Вергез, где расположен завод Perrier.

В марте этого года в этом источнике обнаружили "микроорганизмы фекального происхождения" – колиморфные бактерии и кишечную палочку – и микроорганизмы вида Pseudomonas aeruginosa. Данные бактерии могут представлять угрозу для здоровья потребителей, если они окажутся в бутилированной воде.

Как сообщили в самой компании Nestle, причиной этому стали обильные осадки, которые выпали в регионе во время урагана "Моника". Еще одной причиной могло оказаться общее ухудшение качества грунтовых вод, собираемых на источниках компании.

В свою очередь, местная радиостанция Franceinfo сообщила, что водные ресурсы, эксплуатируемые Nestle в коммуне Вергез, уже несколько лет подвергаются регулярному загрязнению. Аналогичная проблема наблюдается и на заводе компании в Вогезах, где производятся такие бренды, как Vittel, Contrex и Hеpar.

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