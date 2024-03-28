28 марта, 14:43Общество
Роскачество обнаружило кишечную палочку в хлебцах одной из марок
Фото: 123RF/pongchart
В хлебцах марки "Невская мельница" нашли бактерии группы кишечной палочки. Об этом проинформировали в телеграм-канале Роскачества.
По их данным, в исследовании учувствовали 20 торговых марок. Высококачественными признали хлебцы "О’кей Daily" и Doctor Grain. Продукция указанных марок может претендовать на присвоение ей российского знака качества.
Специалисты обнаружили нарушение обязательных требований в ржаных хлебцах "Алтайские хлебцы" и "Елизавета". Они выявили несоответствие указанной на упаковке информации фактической.
"В хлебцах "Невская мельница" зафиксировали нарушения по микробиологическим показателям. Нашли бактерии группы кишечной палочки и выявили превышения по показателю общего микробного содержания", – говорится в сообщении.
Отмечается, что в продукции 12 марок содержание соли превышает нормы, рекомендованные ВОЗ.
До этого Роскачество обнаружило фальсификат в консервах из печени трески. В продукции торговых марок "Вкусные консервы", "Дикий вылов", "Любконсерв", "О'кей" и "Спецзаказ" нашли несвойственные для печени трески органолептические показатели.
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