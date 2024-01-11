Роскачество обнаружило фальсификат в консервах из печени трески

Фото: 123RF/jackf

Роскачество исследовало 14 торговых марок (ТМ) консервированной печени трески и в результате обнаружило фальсификацию и контрафакт, сообщает газета "Известия".

Согласно результатам исследования, в консервах марки Polinet указана печень атлантической трески, но по факту в банке оказалась печень тихоокеанской трески.

В продукции ТМ "Вкусные консервы", "Дикий вылов", "Любконсерв", "О'кей" и "Спецзаказ" нашли несвойственные для печени трески органолептические показатели и подозрительную зернистую структуру. Эксперты считают, что это может говорить о подмене печени трески молоками. Также в продукции торговых марок "Капитан морей" и "КитБай" обнаружили признаки частичной замены печени трески молоками.

Кроме прочего, эксперты выявили фальсификацию. Производители ТМ "Акватория", "Беринг", "Мурман-рыба", "Устькамчатрыба" указали на маркировке печень трески, однако на самом деле в банке лежала печень минтая.

Производители торговых марок "Акватория" и "Устькамчатрыба" сообщили, что образцы продукции, закупленные для исследования, являются контрафактом, продаются под их ТМ, но это не их товар. При этом в ТМ "Устькамчатрыба" заявили, что делают консервы только из лосося.

Роскачество направило информацию о закупленной на Ozon продукции "Устькамчатрыба" в Роспотребнадзор, в управление Роспотребнадзора по Камчатскому краю и в Россельхознадзор. Аналогичные сведения направили в МВД России по Москве и в столичное управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Производители отреагировали на результаты исследования. "Дикий вылов" и "Вкусные консервы" сообщили, что скорректировали маркировки. ТМ "Любконсерв" из Белоруссии заявила, что приняла все необходимые меры по изъятию из обращения и прекращению реализации в торговых точках рыбных консервов из печени трески, не соответствующих требованиям ГОСТ.

ТМ Polinet приняла дополнительные меры, чтобы не допустить повторных несоответствий, а торговая сеть "О'кей" по собственной торговой марке "О'кей" прекратила работу с поставщиком и вывела из ассортимента такую продукцию.

Ранее Роскачество проверило красную икру в России и выявило кишечную палочку и иные бактерии у ряда торговых марок. Специалисты изучили как развесные, так и фасованные товары 24 производителей по 37 критериям качества и безопасности.

Стало известно, что кишечная палочка присутствовала в красной икре "Меридиан", "Камчатское море", "Сахалин рыба", "Московский рыбокомбинат", "Восточный берег", Royal Black, "Лента" и "Форвард-С".

"Время новых": морепродукты торговой марки "Икорный"