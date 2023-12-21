Роскачество обнаружило в красной икре некоторых торговых марок кишечную палочку

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Кишечная палочка и иные бактерии были обнаружены в красной икре, в связи с чем только две торговые марки смогут получить знак качества. При этом еще один производитель смог подтвердить право наносить на товар обозначение знака качества. Об этом РИА Новости сообщили в Роскачестве.

Уточняется, что специалисты проверяли как развесную, так и фасованную продукцию 24 производителей по 37 критериям качества и безопасности. В результате выяснилось, что кишечная палочка присутствовала в красной икре "Меридиан", "Камчатское море", "Сахалин рыба", "Московский рыбокомбинат", "Восточный берег", "Royal Black", "Лента", и "Форвард-С". При этом у товаров "Лента", "Форвард-С", "Корсаков", "Красное Золото" были зафиксированы нарушения микробиологической обсемененности.

Кроме того, специалисты нашли фальсифицированный продукт (вместо настоящей икры была имитированная) – у торговой марки "Киржачский консервный завод".

Только три производителя прошли все проверки без нарушений: икра от компаний "Очень" и "Русское море", которые могут получить знак качества, а также имеющая это обозначение фирма "Тунайча".

Ранее стало известно, что ведущие торговые сети не будут поднимать цены на красную рыбу и икру перед новогодними праздниками. Напротив, ретейлеры собираются увеличить количество промопредложений, чтобы поддержать покупателей.



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