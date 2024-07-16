Диетолог Стародубова: сорбет и фруктовый лед нужно есть с осторожностью

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Сорбет и фруктовый лед считаются наименее калорийными видами мороженого, однако есть их все равно нужно с осторожностью, рассказала Москве 24 главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.



По ее словам, в составе таких десертов может содержаться довольно большое количество сахара.





Антонина Стародубова главный диетолог столичного департамента здравоохранения Согласно современным российским и международным рекомендациям, потребление добавленных сахаров не должно превышать 50 граммов в день, а сокращение до 25 граммов обеспечивает дополнительные преимущества для здоровья. Это количество с легкостью перекрывается, например, стограммовой порцией фруктового льда, содержание сахара в котором может достигать 27 граммов (%).

Большинство видов мороженого, за исключением сорбета и фруктового льда, содержат высокое количество жиров.

"В зависимости от содержания молочного жира, выделяют следующие виды мороженого: молочное (до 7,5%), сливочное (8–11,5%), пломбир (12% и выше). Чем больше содержание жиров в продукте, тем выше его калорийность. Например, средняя калорийность стандартной порции (100 граммов) молочного мороженого составляет 100 килокалорий, сливочного – 180, а пломбира – свыше 220. Если же мороженое дополнительно покрыто глазурью, то содержание в нем сахара и жиров, а соответственно и калорийность, будут значительно выше", – объяснила Стародубова.

Специалист подчеркнула, что любой вид мороженого относится к кондитерским изделиям, поэтому нужно соблюдать умеренность и употреблять его в ограниченных количествах.

"В настоящее время существуют убедительные факты, указывающие на связь между ростом распространенности ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета 2-го типа, некоторых онкологических заболеваний с высококалорийным рационом питания, высоким потреблением насыщенных жиров, сахара и пищевой соли, низким потреблением овощей и фруктов", – добавила эксперт.

Это не значит, что следует полностью отказаться от мороженого, подчеркнула диетолог.

"Необходимо соблюдать меру, даже здоровому человеку не рекомендуется съедать более двух-трех стандартных стограммовых порций в неделю", – пояснила она.

В свою очередь, при выборе мороженого Стародубова рекомендовала обращать внимание на состав ингредиентов, пищевую ценность, а также количество белков, жиров, углеводов, калорийность в пересчете на порцию продукта.



Антонина Стародубова главный диетолог столичного департамента здравоохранения Отдавайте предпочтение мороженому с простым и понятным составом. Хорошо, если в нем будут кусочки фруктов и ягод или фруктово-ягодное пюре, молочные продукты невысокой жирности, например молоко или йогурт, и сравнительно небольшое количество сахара.

Кроме того, нужно обращать внимание на срок годности, условия хранения и целостность упаковки: деформация и кристаллы льда – признак неправильного хранения. Такой продукт является небезопасным, употребление его чревато негативными последствиями для здоровья, заключила специалист.

Ранее отоларинголог Владимир Зайцев рассказал, что употребление мороженого в жару может быть опасно. По его словам, из-за перепада температуры в организме у человека может развиться острый фарингит или ангина.