Кондитер Озерова назвала самое полезное мороженое

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Из банана, манго и кокосовых сливок можно быстро приготовить вкусный, необычный и полезный сорбет, рассказала Москве 24 кондитер, фудблогер Кристина Озерова.

По ее словам, даже учитывая, что в сорбет совсем не добавляется сахар, вкус у него яркий и насыщенный.



"Для приготовления необходимо взять 120 граммов кокосовых сливок – 16–20%, а также один банан, два средних по размеру манго и щепотку соли", – перечислила эксперт.



Кристина Озерова кондитер, фудблогер Банан и манго надо почистить, порезать и заморозить. Затем переложить в блендер, немного перебить и добавить соль. После этого продолжить измельчать фрукты, периодически собирая смесь со стенок и перемешивая, пока текстура не станет кремовой.

К получившемуся фруктовому крему нужно добавить сливки, перебить все блендером в течение еще одной-двух минут, переложить все в контейнер и отправить в морозилку на три-четыре часа, объяснила Озерова.

Готовое мороженое можно разложить по креманкам, украсить кокосовой стружкой или сушеным манго. А еще можно поэкспериментировать и приготовить по технологии этого рецепта мороженое на основе любых сезонных ягод, заключила кондитер.

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