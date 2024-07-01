Кондитер Озерова назвала самое полезное мороженое

01 июля, 19:11Общество
Фото: depositphotos/belchonock
Из банана, манго и кокосовых сливок можно быстро приготовить вкусный, необычный и полезный сорбет, рассказала Москве 24 кондитер, фудблогер Кристина Озерова.
По ее словам, даже учитывая, что в сорбет совсем не добавляется сахар, вкус у него яркий и насыщенный.
"Для приготовления необходимо взять 120 граммов кокосовых сливок – 16–20%, а также один банан, два средних по размеру манго и щепотку соли", – перечислила эксперт.
К получившемуся фруктовому крему нужно добавить сливки, перебить все блендером в течение еще одной-двух минут, переложить все в контейнер и отправить в морозилку на три-четыре часа, объяснила Озерова.
Готовое мороженое можно разложить по креманкам, украсить кокосовой стружкой или сушеным манго. А еще можно поэкспериментировать и приготовить по технологии этого рецепта мороженое на основе любых сезонных ягод, заключила кондитер.
Ранее шеф-бармен Данил Работягов рассказал, как приготовить витаминный коктейль "Нет авитаминозу". Для него понадобится 10–15 граммов корня имбиря, около 50 миллилитров любого варенья, 100 миллилитров апельсинового фреша и по 50 миллилитров сока лайма (или лимона) и ананаса. Плюс лед и любая газированная вода.