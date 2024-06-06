Шеф-бармен Троян поделился рецептом полезного летнего коктейля

06 июня, 11:26Общество
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С помощью киви и семян чиа легко приготовить вкусный, питательный и очень полезный летний коктейль. Об этом Москве 24 рассказал шеф-бармен Владимир Троян.
Для напитка понадобятся два киви, 30 граммов любого сиропа со вкусом лемонграсса, две чайные ложки семян чиа, 70 миллилитров теплой воды и 200 миллилитров содовой или газировки со вкусом лимона и лайма.
"Семена чиа нужно заранее подготовить: высыпать в чашку, залить теплой водой и оставить на ночь. За это время они впитают в себя жидкость, увеличатся в размерах и образуют желеобразную массу", – рассказал шеф-бармен.
После этого бокал надо заполнить содовой. В результате получится коктейль с кисловатым вкусом. Тем же, кто любит напитки послаще, лучше использовать газировку со вкусом лимона и лайма, отметил Владимир Троян.
"Последний штрих – коктейль надо тщательно перемешать ложкой. В жаркую погоду бокал перед добавлением газировки можно заполнить льдом", – заключил специалист.
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