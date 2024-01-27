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27 января, 08:30

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Пять рецептов необычных безалкогольных коктейлей

Трезвый подход: рецепты необычных безалкогольных коктейлей

Устроить вечеринку с коктейлями и получать от них удовольствие без вреда для здоровья возможно. Достаточно приготовить напитки, в которых не будет и капли спиртного. Подборка рецептов эффектных и вкусных безалкогольных коктейлей – в материале Москвы 24.

"Голубая лагуна"

Фото: 123RF/serezniy

Этот популярный коктейль впечатляет своим ярко-голубым цветом. Весь фокус в одном ингредиенте – сиропе "Блю Кюрасао" (не путать с алкогольным ликером). Приготовить "Голубую лагуну" в домашних условиях проще простого. Для безалкогольного варианта надо взять:

  • 100 миллилитров минеральной воды с газом;
  • 30 миллилитров лимонного сока;
  • 50 миллилитров грейпфрутового сока;
  • 30 миллилитров сиропа "Блю Кюрасао".

Стакан надо наполнить льдом. Затем влить в него лимонный и грейпфрутовый соки, газировку и сироп. Осталось все перемешать и украсить коктейль лимонными дольками.

Пина Колада с мороженым

Фото: 123RF/mizina

Достаточно убрать из классического рецепта популярного коктейля ром и добавить мороженое, чтобы получилась прекрасная безалкогольная версия напитка. Для ее приготовления надо взять:

  • 100 миллилитров ананасового сока;
  • 50 миллилитров кокосового молока;
  • 50 граммов пломбира.

Все ингредиенты нужно соединить и взбить блендером до однородности. Затем перелить в стакан и наслаждаться. Коктейль можно украсить долькой ананаса или взбитыми сливками.

С чаем матча

Фото: 123RF/annapustynnikova

Внешне этот вид полезного чая выглядит как ярко-зеленый порошок. Но если гости не настроены на чаепитие, можно порадовать их эффектным безалкогольным коктейлем с таким необычным ингредиентом. Понадобится:

  • чайная ложка порошка матча;
  • банан;
  • два киви;
  • 400 миллилитров молока.

Фрукты надо нарезать крупными кусочками и вместе с молоком взбить блендером до однородности. Затем добавить чай матча и прокрутить еще немного. Готовый коктейль можно украсить дольками киви.

Кофейно-мятный

Фото: 123RF/nolonely

Любители бодрящего напитка оценят этот вариант коктейля по достоинству. Для его приготовления надо взять:

  • 100 миллилитров охлажденного черного кофе;
  • 70 миллилитров миндального молока;
  • половину банана;
  • три листика свежей мяты;
  • чайную ложку какао.

Банан вместе с молоком надо взбить блендером до однородной консистенции. Затем добавить к массе остальные ингредиенты, еще раз все перемолоть. Сверху коктейль можно посыпать тертым шоколадом.

Огуречный мохито

Фото: 123RF/9dreamstudio

Довольно необычная вариация напитка, ставшего коктейльной классикой. Чтобы приготовить такой мохито, надо взять:

  • маленький огурец;
  • половину апельсина;
  • 20 миллилитров лимонного сока;
  • 10 граммов базилика;
  • 30 миллилитров сахарного сиропа;
  • минеральную газированную воду по вкусу.

Огурец и апельсин надо нарезать тонкими дольками и положить в стакан. Добавить туда веточки базилика и слегка размять все ингредиенты пестиком. Затем влить сахарный сироп, лимонный сок и минералку. Кто не любит слишком сладкие напитки, может налить ее побольше, кто любит более приторный вкус – нальет поменьше.

Все необходимо тщательно перемешать. При желании в коктейль можно добавить лед.

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