Пять рецептов необычных безалкогольных коктейлей

Устроить вечеринку с коктейлями и получать от них удовольствие без вреда для здоровья возможно. Достаточно приготовить напитки, в которых не будет и капли спиртного. Подборка рецептов эффектных и вкусных безалкогольных коктейлей – в материале Москвы 24.

"Голубая лагуна"

Этот популярный коктейль впечатляет своим ярко-голубым цветом. Весь фокус в одном ингредиенте – сиропе "Блю Кюрасао" (не путать с алкогольным ликером). Приготовить "Голубую лагуну" в домашних условиях проще простого. Для безалкогольного варианта надо взять:

100 миллилитров минеральной воды с газом;

30 миллилитров лимонного сока;

50 миллилитров грейпфрутового сока;

30 миллилитров сиропа "Блю Кюрасао".

Пина Колада с мороженым

Стакан надо наполнить льдом. Затем влить в него лимонный и грейпфрутовый соки, газировку и сироп. Осталось все перемешать и украсить коктейль лимонными дольками.

Достаточно убрать из классического рецепта популярного коктейля ром и добавить мороженое, чтобы получилась прекрасная безалкогольная версия напитка. Для ее приготовления надо взять:

100 миллилитров ананасового сока;

50 миллилитров кокосового молока;

50 граммов пломбира.

С чаем матча

Все ингредиенты нужно соединить и взбить блендером до однородности. Затем перелить в стакан и наслаждаться. Коктейль можно украсить долькой ананаса или взбитыми сливками.

Внешне этот вид полезного чая выглядит как ярко-зеленый порошок. Но если гости не настроены на чаепитие, можно порадовать их эффектным безалкогольным коктейлем с таким необычным ингредиентом. Понадобится:

чайная ложка порошка матча;

банан;

два киви;

400 миллилитров молока.

Кофейно-мятный

Фрукты надо нарезать крупными кусочками и вместе с молоком взбить блендером до однородности. Затем добавить чай матча и прокрутить еще немного. Готовый коктейль можно украсить дольками киви.

Любители бодрящего напитка оценят этот вариант коктейля по достоинству. Для его приготовления надо взять:

100 миллилитров охлажденного черного кофе;

70 миллилитров миндального молока;

половину банана;

три листика свежей мяты;

чайную ложку какао.

Огуречный мохито

Банан вместе с молоком надо взбить блендером до однородной консистенции. Затем добавить к массе остальные ингредиенты, еще раз все перемолоть. Сверху коктейль можно посыпать тертым шоколадом.

Довольно необычная вариация напитка, ставшего коктейльной классикой. Чтобы приготовить такой мохито, надо взять:

маленький огурец;

половину апельсина;

20 миллилитров лимонного сока;

10 граммов базилика;

30 миллилитров сахарного сиропа;

минеральную газированную воду по вкусу.

Огурец и апельсин надо нарезать тонкими дольками и положить в стакан. Добавить туда веточки базилика и слегка размять все ингредиенты пестиком. Затем влить сахарный сироп, лимонный сок и минералку. Кто не любит слишком сладкие напитки, может налить ее побольше, кто любит более приторный вкус – нальет поменьше.

Все необходимо тщательно перемешать. При желании в коктейль можно добавить лед.