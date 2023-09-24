Три полезных напитка, способных заменить кофе

Кофе уже давно стал символом бодрости. Но если обойти стереотипы, можно открыть для себя новые напитки, которые тоже помогут поднять тонус. Еще и разнообразят вкусовые ощущения и принесут много пользы организму. Рецепты приготовления трех полезных напитков на замену кофе – в материале Москвы 24.

Свекольный латте

Нежный розовый цвет этого напитка уже способен улучшить настроение. Но его главная фишка – свекольный сок, который насыщен витаминами, макро- и микроэлементами. Такой фреш поддержит иммунитет, снизит риск развития анемии, повысит работоспособность и поспособствует выработке серотонина – гормона счастья.

Чтобы приготовить свекольный латте, надо взять:

стакан молока (в классическом рецепте используют миндальное);

40 миллилитров свежевыжатого свекольного сока;

чайную ложку меда.

Имбирный чай

Молоко надо слегка подогреть, взбить миксером в пену, добавить мед и влить свекольный фреш. Сверху напиток можно посыпать корицей.

Корешки замысловатой формы начинают активно покупать в сезон простуд. Но кроме того, что корень имбиря обладает общеукрепляющим и противовоспалительным эффектом, он еще и оказывает тонизирующее действие на организм. Поэтому приготовленный из него чай способен взбодрить не хуже кофе.

С имбиря надо снять кожуру и натереть его на мелкой терке. Чайную ложку получившихся кусочков нужно положить в чашку и туда же отправить несколько тонких ломтиков лимона. Залить все кипятком, накрыть крышкой и дать настояться примерно семь минут. Можно добавить сахар или мед по вкусу.

Чай с лимонником

Лимонник – это лианообразный куст, листья, ветки и небольшие ярко-красные ягоды которого содержат вещества, обладающие тонизирующим эффектом. Такой чай прекрасно бодрит, снимает усталость и работает как общеукрепляющее средство. Также говорят о способности лимонника повышать давление, что может выручить гипотоников.

Чтобы сделать бодрящий напиток, надо залить чайную ложку высушенного лимонника кипятком, накрыть крышкой и дать настояться примерно пять минут. Кроме того, его можно заваривать вместе с обычным черным чаем.