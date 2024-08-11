Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Столичные предприятия за 2 месяца лета произвели 800 тонн мороженого. Об этом пишет Агентство "Москва", ссылаясь на пресс-службу департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.

"В этом году самым востребованным оно стало в Китае, Узбекистане, Белоруссии, Монголии и Киргизии", – добавил руководитель департамента Анатолий Гарбузов.

Также московские производители, по словам главы ведомства, каждый год представляют новые варианты продукта, включая мороженое с пониженным содержанием жира, без сахара, веганское и даже обогащенное витаминами и кальцием.

Среди лидеров отмечаются эскимо и вафельный стаканчик с разными вкусами. Среди новинок покупателей заинтересовало мороженое "Звездный микс" – оно имеет вкус сахарной ваты и шоколадную прослойку, добавила генеральный директор одной из столичных компании Агнесса Осипова.

В летних кафе с начала купального сезона в Москве успели продать 11 тысяч напитков, 20 тысяч порций закусок и 4 тысячи порций мороженого. При этом в кафе заходил каждый 10-й посетитель городских бассейнов.