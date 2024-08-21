Собянин: новая поликлиника в Академическом районе откроется до конца года

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Новое головное здание поликлиники № 11 в Академическом районе Москвы примет первых пациентов до конца этого года. Об этом сообщил Сергей Собянин во время осмотра здания медучреждения на улице Вавилова.

Мэр отметил, что площадь поликлиники составляет свыше 10 тысяч квадратных метров. Здание уже построено и оснащено самым современным оборудованием. Идут пусконаладочные работы, их надо завершать в максимально короткие сроки, отметил Собянин. Градоначальник добавил, что вести прием в медучреждении будут врачи общей практики и узкопрофильные специалисты.

По данным пресс-службы мэра и правительства столицы, финансирование возведения поликлиники проектной мощностью 750 посещений в смену осуществлялось за счет адресной инвестпрограммы города. В семиэтажном корпусе площадью 11,5 тысячи "квадратов" разместится головное здание городской поликлиники № 11. В результате новое головное здание будет в шесть раз больше старого.

Число прикрепленных горожан в новом медучреждении на момент открытия будет порядка 81 тысячи человек. Максимальная мощность составит 1 062 посещения в смену. Оказание медпомощи будет организовано в соответствии с новым московским стандартом. Всего внутри установлено свыше 2,6 тысячи единиц оборудования. Также планируется провести благоустройство прилегающей территории, в том числе посадить деревья и кустарники, сделать велопарковки.

Сейчас в поликлинике подходит к концу внутренняя чистовая отделка, проводятся пусконаладочные работы внутренних инженерных сетей, оснащение медицинской техникой, сборка и расстановка мебели.

С 2011 года в столице построили 160 городских, федеральных и частных объектов здравоохранения, включая 82 поликлиники. С 2024 по 2026 год планируется закончить строительство больше 30 объектов, в том числе 10 больничных корпусов, 15 поликлиник и одну подстанцию скорой медицинской помощи.

Между тем на Азовской улице в Зюзине готовятся к открытию взрослая и детская поликлиники. Записаться на прием в обновленные медучреждения москвичи смогут уже этой осенью. Также рядом со зданиями приведут в порядок территорию. Для пациентов и жителей Зюзина создадут места для отдыха, установят освещение и сделают детскую площадку.

