Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

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20 августа, 17:35

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"Мой район. Новости": обновленные детская и взрослая поликлиники в Зюзине откроются осенью

"Мой район. Новости": обновленные детская и взрослая поликлиники в Зюзине откроются осенью

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На Азовской улице в Зюзине готовятся к открытию две поликлиники: детская и взрослая. Записаться на прием в обновленные медицинские учреждения можно будет уже осенью. Об этом во время своего визита рассказал Сергей Собянин.

Рядом с медучреждениями благоустроят территорию. Для пациентов и жителей района создадут места для отдыха, установят яркое освещение и обустроят детскую площадку.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Новости
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