"Мой район. Новости": обновленные детская и взрослая поликлиники в Зюзине откроются осенью

На Азовской улице в Зюзине готовятся к открытию две поликлиники: детская и взрослая. Записаться на прием в обновленные медицинские учреждения можно будет уже осенью. Об этом во время своего визита рассказал Сергей Собянин.

Рядом с медучреждениями благоустроят территорию. Для пациентов и жителей района создадут места для отдыха, установят яркое освещение и обустроят детскую площадку.

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