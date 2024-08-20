Собянин: город выделил почти 30 гектаров земли под строительство соцобъектов

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Город выделил инвесторам и застройщикам около 30 гектаров земли для строительства социальных объектов с начала 2024 года, рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.



За счет поддержки города при реализации масштабных инвестпроектов в столице будет возведено 22 здания. В Москве построят образовательные учреждения, в которых смогут учиться свыше 8,3 тысячи человек, а также медицинские объекты и учреждения культуры. При этом некоторые из этих проектов уже находятся на этапе строительства, а часть в настоящее время проектируется.



По словам главы города, на территории Головинского района будет построена новая взрослая поликлиника, предусматривающая 750 посещений в смену. Также в районе Покровское-Стрешнево возведут здание образовательной организации, где смогут одновременно обучаться 875 человек, а в Печатниках уже ведется строительство культурно-спортивного центра. Кроме того, в Раменках планируется создать центр дополнительного образования.



Значимые для столицы и ее жителей проекты получают специальный статус МаИП, подчеркнул мэр. К их числу относятся социальные объекты, а также производства и инновационные центры. По словам Собянина, они способствуют развитию инфраструктуры Москвы и позволяют создавать в городе новые рабочие места.

Между тем Москва предоставила пяти инвесторам землю по ставке один рубль в год для возведения предприятий в районах Ново-Переделкино и Очаково-Матвеевское. Там будут построены предприятия автомобилестроительной, строительной и пищевой отраслей промышленности. Общая площадь объектов превысит 280 тысяч квадратных метров.