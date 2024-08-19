Москва предоставила инвесторам более 16 га земли для строительства производств

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Москва предоставила пяти инвесторам землю по ставке один рубль в год для возведения предприятий в районах Ново-Переделкино и Очаково-Матвеевское на западе города. Об этом заявил заммэра Владимир Ефимов.

По его словам, инвесторы построят предприятия автомобилестроительной, строительной и пищевой отраслей промышленности. Общая площадь объектов превысит 280 тысяч квадратных метров. В строительство планируется вложить порядка 21 миллиарда рублей, подчеркнул он.

Договоры аренды земли заключили с инвесторами на пять лет в рамках реализации масштабных инвестпроектов. Заммэра Максим Ликсутов сказал, что на западе Москвы будут предприятия по выпуску уборочной техники, малых архитектурных форм и столярных изделий, мебели, продуктов питания. Туда смогут устроиться на работу более 2,9 тысячи человек, отметил он.

Глава департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что на земельных участках площадью почти 13,6 гектара возведут пищевые производства общей площадью свыше 250 тысяч "квадратов".

Так, в Ново-Переделкине на участке 2,5 гектара появится вторая очередь предприятия, изготавливающего мясные и мясорастительные консервы. В Очаково-Матвеевском на участке площадью 1,1 гектара построят производство готовых блюд. Почти 9,3 гектара выделили для комплекса, который будет включать предприятие по переработке, хранению и расфасовке продуктов, а также фабрику кухонной мебели, указал Гаман.

Ранее сообщалось, что оборот розничной торговли в столице достиг 3,47 триллиона рублей в первом полугодии. Он вырос на 8,6% по сравнению с прошлым годом. Оборот продовольственных товаров увеличился на 2,5% – до 1,73 триллиона рублей. Доля города в общем обороте розничной торговли России оказалась на уровне 13,4%.

