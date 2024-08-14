Оборот розничной торговли в Москве вырос на 8,6% в первом полугодии

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Оборот розничной торговли в Москве достиг 3,47 триллиона рублей в первом полугодии. Тем самым он увеличился на 8,6% по сравнению с прошлым годом, рассказала заммэра, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

"Рост обеспечил главным образом непродовольственный сектор. Его обороты увеличились на 15,5% и составили 1,74 триллиона рублей. Наибольший рост показали магазины, торгующие косметикой и парфюмерией, одеждой, ювелирными изделиями, спортивными товарами, а также автосалоны", – отметила она.

Также рост показал и оборот продовольственных товаров. Он составил 2,5%, до 1,73 триллиона рублей. Доля столицы в общем обороте розничной торговли страны показала 13,4%, подчеркнула заммэра.

Кроме того, посещаемость торговых центров выросла на 2,7%, а плотность потока посетителей в июне составила 275 человек в сутки на 1 тысячу квадратных метров, что оказалось на 5% выше прошлого года.

Багреева объяснила, что рост трафика обеспечивают в основном торговые центры площадью до 20 и до 40 тысяч квадратных метров.

Ранее одна из популярных сетей магазинов косметики и парфюмерии улучшила процесс продаж при помощи национального проекта "Производительность труда". В итоге удалось ускорить обслуживание более чем в 2 раза. Нацпроект помог сети обеспечить рост эффективности продаж на фоне стабильно высокого спроса, а также уменьшить потери в ходе реализации.

