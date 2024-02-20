Московская сеть косметических магазинов ускорила обслуживание с помощью нацпроекта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Популярная сеть магазинов косметики и парфюмерии улучшила процесс организации продаж с помощью национального проекта "Производительность труда", ускорив обслуживание клиентов более чем в два раза. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы со ссылкой на руководителя столичного департамента экономической политики и развития Марию Багрееву.

Нацпроект помог сети обеспечить рост эффективности продаж на фоне стабильно высокого спроса, а также уменьшить потери в ходе реализации. Поначалу компания выбрала процессы управления и торговли группой целевых товаров в розничных магазинах сети в Москве.

По словам Багреевой, инструменты бережливого производства способствовали улучшению системы адресного хранения, введению пошаговой инструкции для специалистов.

"Это позволило более качественно и эффективно управлять запасами, систематизировать хранение, упорядочить перемещение сотрудников. В результате в магазинах сети, в которых был реализован пилотный проект, время продажи продукции – с момента поступления на склад до передачи клиенту на кассе – сократилось вдвое и теперь занимает 14 суток вместо прежних 29", – отметила она.

Руководитель департамента добавила, что благодаря принятым мерам обслуживание покупателей ускорилось более чем в два раза и более чем вдвое возросли продажи целевой группы товаров. Экономический эффект для компании от участия в национальном проекте за полгода превысил 10 миллионов рублей, указала она.

В настоящий момент полученный опыт внедряется на других торговых площадках компании. В этих целях 83 сотрудника получили обучение по методикам бережливого производства.

Ранее стало известно, что московская компания Baze Professional по выпуску косметики для волос и кожи, а также бытовой химии выпустила более 3 миллионов единиц продукции за 2023 год. По словам замруководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Дарьи Степановой, производитель смог нарастить объемы благодаря расширению своего ассортимента.

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