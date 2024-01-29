Количество производств в "Технополисе "Москва" превысило 200 – Собянин

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

По итогам 2023 года на площадках особой экономической зоны "Технополис "Москва" запустили 35 новых производств, что на 30% больше, чем годом ранее, сообщил Сергей Собянин на своем личном сайте.

Таким образом, их общее количество превысило 200. Как подчеркнул мэр, это свыше 16,3 тысячи высокотехнологичных рабочих мест.

По его словам, целью работы новых производств является импортозамещение и создание продукции, у которой нет отечественных аналогов. Он рассказал, что лидирует по запуску новых производственных объектов индустриальный парк "Руднево".

В начале июля 2023 года компания "Нюкон Энерджи" начала производить конденсаторы, которые используются в светотехнической продукции, силовой электронике, пусковых устройствах и для компенсации реактивной мощности.

В августе там же в рамках офсетного контракта с Москвой начали производить абсорбирующее белья медицинского назначения компании "ВИП Камилла". С момента выхода на полную производственную мощность предприятие изготовило 10 миллионов единиц продукции и уже поставляет его для нужд города. В результате стоимость продукции в рознице уменьшилась в 1,5 раза по сравнению с импортными аналогами.

Компания BFS запустила современное производство банкоматов, которые работают на базе отечественных микропроцессоров "Эльбрус". Большую часть операций на предприятии автоматизировали. Например, сваркой занимается робот, также используются 3D-печать и прототипирование пластиковых деталей банкомата.

"Руднево" стал и базовой площадкой для размещения Федерального центра беспилотных авиационных систем, который запустили в прошлом году по поручению Владимира Путина. Разрабатывают и производят такую продукции занимаются уже семь предприятий объединения, среди которых компания "Аэромакс". Она производит авиационные системы вертолетного типа для грузоперевозок и полетов в сложных метеоусловиях.

Недавно компания представила экспериментальный образец первого беспилотного вертолета SH-750 с водородным двигателем грузоподъемностью до 300 килограммов и максимальной скоростью до 200 километров в час.

На площадке "Алабушево" сформирован фармацевтических кластеров. В нем работают восемь предприятий по выпуску жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

Год назад там запустили первую производственную линию по выпуску твердых лекарственных форм "Велфарм-М". В ближайшие годы завод начнет производить препараты для лечения рассеянного склероза, болезней дыхательных путей, кардиологических и других заболеваний – более 300 наименований.

В августе заработал фармацевтический завод "Р-Опра", который производит современные препараты для лечения онкологических, сердечно-сосудистых, неврологических и других заболеваний. В год он может выпускать до 270 миллионов упаковок лекарств для терапии онкологических, аутоиммунных, астматических и других заболеваний.

В декабре 2023 года на площадке "Микрон" запустили линию по корпусированию микросхем для столичной транспортной карты "Тройка". Она стала полностью отечественным продуктом, а технология может применяться для изготовления любых других документов с вшитыми электронными носителями информации.

Несколько крупных производств открылось на площадке "Печатники". Так, компания "ЛАССАРД" запустила высокотехнологичное производство лазеров и лазерного оборудования. Товарная линейка на сегодняшний день включает свыше 200 единиц продукции – за год ассортимент вырос на четыре модели.

Производитель медтехники "ТЗМОИ" смог расширить свое производство и открыл в "Печатниках" цех металлообработки и роботизированной сварки. Мощности предприятия позволяют выпускать более 1,5 тысячи единиц высокотехнологичной медицинской техники в год.

Ранее помощник российского президента по экономическим вопросам Максим Орешкин заявил, что отечественным брендам стало проще конкурировать с зарубежными компаниями. По его мнению, некоторые иностранные бренды были устоявшимися и за счет привычки занимали первые позиции.

Москва стала лидером по трем отраслям промышленности в РФ