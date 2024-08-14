Город предоставил льготную ставку аренды более чем 120 образовательным учреждениям

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Москва предоставила льготную ставку аренды более чем 120 образовательным учреждениям, которые занимают 154 тысячи квадратных метров столичной недвижимости. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По словам вице-мэра, благодаря льготным ставкам частные образовательные организации ежегодно экономят 2,3 миллиарда рублей. Всего частным организациям высшего, среднего профессионального и дополнительного образования предоставляют три вида льгот. При получении помещения без торгов они могут платить 3,5 тысячи рублей за квадратный метр в год.

Частным школам и детским садам предоставляют ставку в 1,8 тысячи рублей. Помимо этого, в Москве действует специальная программа "1 рубль за квадратный метр в год" для объектов образования по договорам, заключенным по итогам торгов.

Глава департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что ставкой 3,5 тысячи рублей за квадратный метр в год пользуется 41 организация, которая арендует свыше 35,7 тысячи квадратных метров городской недвижимости.

Еще 60 учреждений с лицензией на дошкольное, начальное, основное и среднее общее образование занимают свыше 84,5 тысячи квадратных метров помещений. Ставку один рубль в год установили для 24 организаций, которые арендуют свыше 36 тысяч квадратных метров недвижимости.

В свою очередь, глава департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов рассказал, что программа "1 рубль за квадратный метр в год" востребована у предпринимателей. На таких торгах на лот в среднем претендуют 3,6 участника.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что Москва предоставила инвесторам 46 участков для строительства производств. Ставка для них будет равна одному рублю в год.



Мэр напомнил, что эта мера поддержки действует в Москве с марта 2022 года. За счет ее реализации инвесторы могут снизить свои затраты на создание производств, а также в короткие сроки наладить выпуск значимой для столицы продукции.

К настоящему моменту в рамках масштабных инвестиционных проектов в аренду по льготной ставке было передано более 200 гектаров земли на территории разных районов города. На этих участках появятся промышленные предприятия, после возведения которых в Москве будут созданы 25 тысяч рабочих мест.