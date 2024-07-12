Собянин: город предоставил в аренду 46 участков под промышленные производства

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москва предоставила инвесторам 46 участков для строительства производств. Ставка для них будет равна одному рублю в год, отметил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.



Мэр напомнил, что эта мера поддержки действует в Москве с марта 2022 года. За счет ее реализации инвесторы могут снизить свои затраты на создание производств, а также в короткие сроки наладить выпуск значимой для столицы продукции.

К настоящему моменту в рамках масштабных инвестиционных проектов в аренду по льготной ставке было передано более 200 гектаров земли на территории разных районов города. На этих участках появятся промышленные предприятия, после возведения которых в Москве будут созданы 25 тысяч рабочих мест, отметил Собянин.



Градоначальник уточнил, что в ТиНАО, рядом с деревней Троицкое, инвесторы получили участки под пищевые производства, площадь которых превысила 518 тысяч квадратных метров. В Отрадном планируется создать производство по пошиву форменной и гражданской одежды. В районе Северном построят производство ортопедических медицинских изделий, а в Ново-Переделкине уже началось строительство второй очереди мясоперерабатывающего комбината.

Ранее Собянин одобрил планы возведения шести объектов по программе создания мест приложения труда. Инвесторы собираются построить в районе Щербинка спорткомплекс и многофункциональный центр, во Внукове – офисно-деловой центр, в Ново-Переделкине – многофункциональный комплекс, в Печатниках и Коммунарке – две школы. В общей сложности после завершения работ в Москве появится почти 4,4 тысячи рабочих мест.