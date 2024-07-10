Сергей Собянин одобрил строительство шести объектов по городской программе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве одобрены планы строительства шести объектов по программе создания мест приложения труда (МПТ). Об этом Сергей Собянин написал в телеграм-канале.

Мэр рассказал, что инвесторы планируют построить в районе Щербинка спорткомплекс и многофункциональный центр, во Внукове – офисно-деловой центр, в Ново-Переделкине – многофункциональный комплекс, в Печатниках и Коммунарке – две школы. В общей сложности будет создано около 4,4 тысячи рабочих мест.

За четыре года, отметил Собянин, программа МПТ охватила почти все столичные районы. Построенная инвесторами недвижимость позволит создать более 218 тысяч рабочих мест почти во всех отраслях экономики Москвы, подчеркнул мэр.

Ранее сообщалось, что образовательный комплекс и бизнес-центр появятся в составе ЖК на Тагильской улице по программе МПТ. Благодаря этому в Метрогородке будет создано свыше 1,1 тысячи рабочих мест. Внутри бизнес-центра разместятся больше 390 офисов, а также торговые объекты, рестораны и кафе. Объект планируется достроить в 2026 году.