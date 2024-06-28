Более тысячи рабочих мест появится в Метрогородке по программе МПТ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Инвестор возведет образовательный комплекс и бизнес-центр в составе ЖК на Тагильской улице по программе создания мест приложения труда (МПТ), благодаря чему в Метрогородке появится более 1,1 тысячи рабочих мест. Об этом сообщает пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы со ссылкой на заммэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

Соглашение о постройке сооружения власти столицы подписали еще в начале 2024 года. Ожидается, что высота здания составит 26 этажей, включая подземную автомобильную парковку, рассчитанную на 200 мест. Внутри бизнес-центра разместят более 390 офисов, а также различную инфраструктуру, включая торговые объекты, рестораны и кафе. Объект планируют достроить в 2026 году.

"Это уже второй деловой объект инвестора, который появится в столице по программе стимулирования создания мест приложения труда", – напомнил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Ранее, по его словам, фирма начала постройку офисного центра на тысячу рабочих мест в Обручевском районе. Планируется, что офисы войдут в состав ЖК "Сиреневый парк". По словам гендиректора фирмы AFI Development Евгения Поташникова, строительство по программе МПТ позволяет жителям ЖК получить дополнительную инфраструктуру в шаговой доступности, что повышает удобство для жизни в городе.

Между тем программа стимулирования создания мест приложения труда была расширена. Сергей Собянин рассказывал, что инвесторы получат дополнительный стимул строить медицинские объекты, школы и детсады, так как застройщик сможет получить льготы при постройке соцобъектов за пределами "льготной" жилой территории.

