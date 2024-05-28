Собянин одобрил проект по программе создания мест приложения труда в Зеленограде

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Власти столицы одобрили план строительства промышленного объекта в районе Крюково в рамках реализации программы создания мест приложения труда. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем официальном телеграм-канале.

"В здании расположатся производители товаров народного потребления. Земельный участок под строительство был передан инвестору по льготной ставке 1 рубль в год в рамках масштабного инвестиционного проекта", – говорится в его публикации.

Мэр обратил внимание, что работать на объекте смогут как минимум 300 человек.

За первый квартал Москва заключила с инвесторами 26 соглашений по программе мест приложения труда. Как уточнил заммэра Максим Ликсутов, за счет частных инвесторов в девяти административных округах города построят 36 объектов. По его словам, после окончания их возведения трудоустроиться туда смогут свыше 90 тысяч жителей.

