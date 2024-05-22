Около 15 объектов ввели в эксплуатацию в Москве с начала реализации программы МПТ

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Москве 15 объектов, которые построили в семи административных округах по программе стимулирования создания мест приложения труда (МПТ), ввели в эксплуатацию с начала ее реализации. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы со ссылкой на заммэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

Он отметил, что в эксплуатацию ввели свыше 380 тысяч квадратных метров коммерческих и социальных объектов, что составляет 9% от общего объема недвижимости, строительство которой запланировано по программе МПТ.

Так, в 2022–2023 годах в городе открылись три школы, пять детских садов, логистический и промышленный комплексы, а также технопарк "Бутово". Кроме того, четыре объекта по программе МПТ построили за последние три месяца.

Глава московского департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский добавил, что с начала этого года введены в эксплуатацию технопарк "Крекшино" и школа на 1,2 тысячи учащихся в ТиНАО, первая очередь технопарка "Алабушево" в ЗелАО, ТЦ "Кузьминки Молл" в ЮВАО. Всего на построенных объектах будет создано порядка восьми тысяч рабочих мест, сказал он.

Отмечается, что на территории технопарка "Крекшино" уже разместилось швейное производство. Также инвесторы возвели в ТиНАО логистический комплекс и комплекс по производству модульных зданий, три детсада для 820 воспитанников и две школы для 2 350 учеников. Всего в округе создадут свыше 2,7 тысячи рабочих мест.

Устроиться на работу в технопарк "Алабушево" смогут более 2,5 тысячи человек. Также свыше 1,2 тысячи рабочих мест создадут благодаря завершению строительства первой очереди. В качестве резидентов рассматриваются компании из области микроэлектроники, технико-внедренческие и высокотехнологичные предприятия.

После открытия на юго-западе Москвы промышленного парка "Бутово" трудоустроиться на современном производстве могут не менее 1,8 тысячи граждан. Там находятся компании, изготавливающие медоборудование, системы вентиляции и кондиционирования, изделия из картона и крафт-пакетов, а также строительно-промышленное производство.

В ТЦ "Кузьминки Молл" будет создано более двух тысяч рабочих мест.

Ранее сообщалось, что Москва за первый квартал этого года заключила с инвесторами еще 26 соглашений в рамках программы МПТ. Как уточнил Ликсутов, за счет частных инвесторов в девяти административных округах города построят 36 объектов. После окончания строительства трудоустроиться туда смогут свыше 90 тысяч жителей, указал заммэра.