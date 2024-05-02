Строительство школы в ТиНАО по программе МПТ завершено на 50%

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Строительство школы на 1 150 мест в поселении Московский в ТиНАО завершено наполовину. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Соглашение о строительстве школы по программе стимулирования создания мест приложения труда (МПТ) подписали в 2021 году. После ввода в эксплуатацию школу передадут городу. В рамках программы там создадут свыше 140 рабочих мест.

Как уточняется на портале мэра и правительства Москвы, площадь школы составит не менее 27 тысяч квадратных метров. Сейчас там ведутся внутренние отделочные и фасадные работы, монтируются внутренние инженерные системы.

Строительство должно завершиться в 2025 году. Школа войдет в состав жилого комплекса "Саларьево парк", говорится в материале.

Учебное заведение не только обеспечит район новыми рабочими местами, но и предоставит детям и подросткам дополнительные образовательные возможности. Для учеников предусмотрены универсальные и специализированные кабинеты, лабораторно-исследовательские комплексы, пространство для занятий живописью, музыкой и шахматами.

Ранее заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов уточнял, что власти столицы заключили уже свыше 80 соглашений с инвесторами в рамках МПТ. Тогда он рассказывал, что в Москве появится 147 объектов коммерческой и социальной инфраструктуры.