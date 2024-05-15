Сергей Собянин одобрил план строительства делового центра на западе Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Власти Москвы одобрили план строительства нового административно-делового центра на западе Москвы, заявил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Мэр уточнил, что объект возведут по программе создания мест приложения труда (МПТ). Он появится возле метро "Молодежная" в Кунцеве. В итоге здесь смогут работать свыше 1,7 тысячи человек, подчеркнул градоначальник.



"За 4 года реализации программы город заключил с инвесторами больше 90 соглашений на строительство свыше 4,5 миллиона квадратных метров коммерческой недвижимости", – заявил градоначальник.

Собянин подчеркнул, что всего по программе МПТ планируется создание свыше 210 тысяч новых рабочих мест почти во всех отраслях экономики Москвы.

Ранее стало известно, что участок в Покровском-Стрешневе, расположенный в Полесском проезде, реорганизуют по программе комплексного развития территорий (КРТ). В итоге возле станции МЦД-2 Щукинская появится коммерческая недвижимость. Общие инвестиции в проект составят почти 8,2 миллиарда рублей.

