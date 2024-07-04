Ключевыми факторами экономического роста в Москве стали инвестиции, кадры и технологии

Фото: пресс-служба департамента экономической политики и развития города Москвы

Стимулирование инвестиционной деятельности бизнеса, повышение качества рынка труда и доступность технологий – ключевые факторы экономического роста как в столице, как и в России в целом. Об этом заявила заммэра Мария Багреева.

В ходе сессии "Российская экономика в следующие три года: потенциал и риски" Финансового конгресса Центробанка заммэра отметила, что сейчас на Москву приходится около 20% инвестиций в стране, из них около 60% – собственные средства предприятий, еще 20% – заемные, остальная часть – бюджетные средства. За последние два года, продолжила она, значительно выросли прибыли компаний, у них появилось больше возможностей для вложения. Однако бизнесу стоит понимать, что в будущем их товары будут востребованы. Поэтому город реализует разные механизмы стимулирования инвестиционной активности, в числе которых офсетные контракты и контракты жизненного цикла, указала Багреева.

Так, для расширения производств необходимо привлекать большое число новых специалистов и развивать рынок труда. В нынешних условиях низкой безработицы и высокой конкуренции нужно решать вопросы обучения кадров, повышения их квалификации, а также внедрять проекты по повышению производительности труда.

Заммэра напомнила о реализации нацпроекта "Производительность труда", в рамках которого компании могут решать существующие проблемы с кадрами. В Москве участниками нацпроекта уже стали более 25% крупных и средних предприятий обрабатывающей промышленности. Производства, которые завершили первый этап работы, уже увеличили производительность труда примерно на 40%, а их суммарный экономический эффект превысил пять миллиардов рублей, уточнила Багреева.

В то же время для качественного преобразования экономики и выхода на новый технологический уровень недостаточно обеспечения технологического суверенитета вложений, подчеркнула она. По ее словам, нужно развивать технологии, внедрять новые решения, совершенствовать оборудование, повышать качество и конкурентоспособность товаров. И нынешних объемов и темпов роста инвестиций на эти цели не хватает. Поэтому сейчас главная задача – разработать вместе с бизнесом программы и создать условия для качественных вложений в технологическое развитие, подытожила заммэра.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что больше 150 столичных компаний при поддержке Московского экспортного центра (МЭЦ) заключили контракты и вышли на рынки более 25 дружественных стран с начала 2024 года. С его слов, с января центр организовал участие предпринимателей в 17 международных выставках и бизнес-миссиях. Также бизнес получает поддержку при выходе на маркетплейсы в 12 государствах.