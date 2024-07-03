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03 июля, 11:30

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Собянин: более 150 компаний заключили экспортные контракты при поддержке города

Собянин: более 150 компаний заключили экспортные контракты при поддержке города

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Свыше 150 компаний Москвы благодаря поддержке Московского экспортного центра заключили контракты и вышли на рынки более 25 дружественных стран с начала года, сообщил Сергей Собянин.

По его словам, с начала года МЭЦ организовал участие предпринимателей в 17 международных выставках и бизнес-миссиях в ОАЭ, Узбекистане, Вьетнаме, Турции, Иране, Казахстане, Марокко и Белоруссии. Кроме того, бизнес пользуется поддержкой при выходе на маркетплейсы в 12 странах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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