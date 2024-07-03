Собянин рассказал, какую микроэлектронику производят в ОЭЗ "Технополис "Москва"

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

В особой экономической зоне (ОЭЗ) "Технополис "Москва" работают около 200 предприятий, которые выпускают лекарственные препараты, лазерное оборудование, оптику, робототехнику, а также, что заслуживает отдельного внимания, микроэлектронику. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем личном блоге.

По словам градоначальника, именно на долю микроэлектроники приходится свыше половины рабочих мест, которые были созданы в ОЭЗ (более 8 тысяч).

"Продукция резидентов ОЭЗ востребована на рынке: по итогам 2023 года выручка производителей микроэлектроники составила почти 48,5 миллиарда рублей", – добавил мэр Москвы.

К примеру, компания "Микрон" выпускает чипы для банковских карт, загранпаспортов, водительских прав, а также карт "Тройка" и "Москвенок" – в общей сложности свыше 800 продуктов, из которых 59 начали выпускать только в прошлом году.

В 2023 году организация запустила две новые производственные линии, одна из них собирает микросхемы в пластиковый корпус, а вторая – расширяет производство чип-модулей для пластиковых и сим-карт. Помимо этого, компания начала выпуск радиочастотных меток в прошлом году.

"Среди прочего планируем использовать их при инвентаризации оборудования городской инфраструктуры, общественных пространств и парковых территорий", – подчеркнул Собянин.

Другая компания "Некс-Т" занимается производством дисплеев, интерактивного оборудования, программно-аппаратных комплексов, компьютеров, моноблоков и прочих средств вычислительной техники.

В 2023 году эта организация разработала и запустила в серийное производство собственную материнскую управляющую плату с поддержкой отечественных процессоров "Элвис" и "Байкал". До конца этого года компания планирует выпустить около 30 тысяч печатных плат для собственных нужд, однако есть уже серьезный объем предзаказа от различных российских фирм.

Также монтажом микросхем на электронные платы собственной разработки занимается и компания "СКТБ ПР", создавшая в прошлом году роботов-пожарных, которые призваны заменить человека при тушении пожара на атомных станциях, в шахтах и прочих проблемных зонах. В этом году первые роботы уже были поставлены на российские АЭС после успешных испытаний.

НИИМЭ является опорным НИИ отечественной молекулярной электроники и одним из ведущих разработчиков и производителей полупроводниковых изделий. Организация выпустила на рынок кремниевые конденсаторы, применяющиеся в оборудовании связи, радиолокации и навигации. Объем производства – более миллиона изделий.

"А в прошлом году сотрудники НИИМЭ разработали экзоскелет для реабилитационной медицины. Особенность устройства в том, что оно неинвазивно считывает электромиографические сигналы с мышц человека и регистрирует фактическое положение руки", – объяснил градоначальник.

Эти экзоскелеты могут применяться во время реабилитации пациентов с травмами рук, ног и позвоночника. На сегодня продукт еще проходит испытания для усовершенствования функционала ИИ.

Кроме того, Зеленоградский нанотехнологический центр запустил в серийное производство 44-канальные оптические мультиплексоры, которые являются первыми подобными российскими телекоммуникационными устройствами, обеспечивающими высокоскоростную передачу данных в интернете.

"Российский мультиплексор, созданный резидентом на собственной компонентной базе, в том числе фотонных интегральных схемах, способен передавать по одному оптоволокну 44 различных потока информации – до 100 быстрее по сравнению с традиционными каналами", – рассказал мэр столицы.

Помимо микроэлектроники, в ОЭЗ "Технополис "Москва" создаются и другие прорывные разработки: от портативных рентген- и ИВЛ-аппаратов до лазерного канала межспутниковой связи.

Собянин подчеркивал, что многие из разработок не имеют аналогов в России или мире. В качестве примера он привел аппарат для очищения крови при почечной недостаточности и вспомогательное оборудование.

Кроме того, производители российских лекарств в особой экономической зоне "Технополис "Москва" вложили в московскую экономику более 40 миллиардов рублей.

