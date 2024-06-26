Собянин рассказал о прорывных разработках, созданных в ОЭЗ "Технополис "Москва"

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В особой экономической зоне (ОЭЗ) "Технополис "Москва" создаются прорывные разработки: от портативных рентген- и ИВЛ-аппаратов до лазерного канала межспутниковой связи. Об этом Сергей Собянин написал в телеграм-канале.

Мэр подчеркнул, что многие из разработок не имеют аналогов в России или мире. В качестве примера он привел аппарат для очищения крови при почечной недостаточности и вспомогательное оборудование.

Также одна компания, продолжил Собянин, изготовила оптические мультиплексоры для высокой передачи данных. Устройства могут использоваться в мобильной и интернет-связи, телекоммуникациях и системах наблюдения. Другая инновационная разработка – технология для маркировки радиоэлектронных товаров. Как отметил градоначальник, она поможет бороться с контрафактной продукцией.

По словам мэра, высокотехнологичные изделия ОЭЗ "Технополис "Москва" с каждым годом становятся популярнее за счет инновационности предприятий, локализации их производств в одном месте и способности эффективно замещать импортные аналоги.

Ранее сообщалось, что резиденты и компании – арендаторы ОЭЗ "Технополис "Москва" вложили в развитие высокотехнологичных производств более 184 миллиардов рублей и сформировали свыше 18 тысяч новых рабочих мест. Рекордный рост по экономическим показателям зафиксирован у производителей товаров для здравоохранения. Всего в ОЭЗ работают свыше 200 предприятий, из которых у более 100 есть статус резидента.