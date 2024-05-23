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23 мая, 11:18

Мэр Москвы

Собянин сообщил, что Москва стала лидером России в рейтинге Минэкономразвития

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Москва заняла первое место в рейтинге российских регионов по уровню развития государственно-частного партнерства, каждый год его составляют эксперты Минэкономразвития. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

"Столица вышла вперед в абсолютно конкурентной борьбе. По итогам прошлого года в тройке лидеров также Нижегородская область и Санкт-Петербург", – информировал мэр.

Эксперты Минэкономразвития оценивают эффективность сотрудничества региона и частного бизнеса, а также динамику реализации общих проектов.

Собянин добавил, что Москва постоянно привлекает частных инвесторов к решению важных задач. По концессионным соглашениям инвесторы строят дороги, больницы, школы, высокотехнологичные предприятия, а также реставрируют исторические здания.

Ранее стало известно, что в 2023 году в столичные проекты было инвестировано около 6,8 триллиона рублей. Самыми крупными проектами, реализованными в Москве в 2023 году, стали проспект Багратиона, индустриальный парк "Руднево", два крупных фармацевтических завода на площадке "Алабушево" ОЭЗ "Технополис "Москва".

Мэр Москвы назвал ключевые инвестиционные проекты 2023 года 

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