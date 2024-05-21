Собянин: Московский иннокластер помог бизнесу реализовать почти 15 тыс проектов

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

С помощью Московского инновационного кластера (МИК) бизнес реализовал 14,3 тысячи инновационных проектов, в том числе пять тысяч – в кооперации с другими участниками кластера. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем блоге.

По словам мэра, МИК действует с 2018 года. Через платформу город привлек свыше 34,2 миллиарда рублей инвестиций. Компании получили 14,2 миллиарда рублей поддержки от столицы через МИК.

Собянин отметил, что кооперация московских компаний направлена на укрепление технологического суверенитета России. Ее цель – ускоренная разработка новых технологий и выведение на рынок продуктов за счет объединения усилий технологических предприятий, города, науки и крупных корпораций в перспективных технологических отраслях.

У столичных компаний есть доступ к запросам от корпораций и города на создание инновационных решений. При этом предприятия выступают в качестве научных, производственных, инвестиционных партнеров в ходе реализации проектов и решения имеющихся технологических задач, дополнил мэр.

Собянин подчеркнул, что технопарки являются центральным ядром инфраструктуры Москвы. В 2016 году для них сформировали специальную систему налоговых льгот. С тех пор в развитие технопарков вложили свыше 85 миллиардов рублей частных инвестиций, в городской бюджет поступило 52 миллиарда рублей налогов. Каждый рубль налоговых льгот для технопарков дает 9 рублей инвестиций в инфраструктуру и 6 рублей налогов в бюджет Москвы, уточнил мэр.

Порядка 2,2 тысячи высокотехнологичных компаний разместили свои производства в столичных технопарках. В них работают 72,5 тысячи человек. В столичных технопарках находится свыше 100 центров коллективного пользования для резидентов: лаборатории, чистые комнаты, центры сертификации и прототипирования.

Мэр утверждает, что площади действующих технопарков заполнены на 99%. Строящиеся площадки формируют специальные "листы ожидания" для будущих резидентов. В ближайшие годы планируется создать как минимум один миллион квадратных метров качественной и оснащенной современным оборудованием инфраструктуры, заявил Собянин.

Таким образом, тысячи новых перспективных компаний получат благоприятные возможности для развития, уточнил мэр. Строительство технопарков по-прежнему будет осуществляться за счет частных средств, а Москва создаст "зеленый коридор" для реализации соответствующих проектов.

Ранее Москва попала в список победителей Всероссийского конкурса "Знай наших". Столицу отметили за эффективную программу поддержки локальных брендов "Сделано в Москве". Программа, которая действует уже полтора года, объединила более пяти тысяч предпринимателей.