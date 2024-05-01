Собянин: Московская неделя предпринимательства начнется 16 мая

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Московская неделя предпринимательства стартует в столице 16 мая. Сергей Собянин рассказал об этом в своем официальном телеграм-канале.

Как уточнил мэр, мероприятия пройдут в кластере "Ломоносов".

"Главная тема форума в этом году – "Предпринимательство – это выбор". Компании и стартапы получат возможность найти партнеров и инвестиции. Также участники и гости обсудят задачи, которые сегодня стоят перед бизнес-сообществом, и обменяются опытом", – говорится в его публикации.

Собянин сообщил, что в "Манеже" будет проходить Московская неделя интерьера и дизайна. Здесь встретятся российские и зарубежные производители мебели, добавил он.

В свою очередь, в рамках акции "День без турникетов" для москвичей и гостей столицы проведут 131 экскурсию на 102 городских площадках, рассказал мэр.

Ранее первый флагманский магазин проекта "Сделано в Москве" открылся в инновационном кластере "Ломоносов". Покупатели могут посетить его с 10:00 до 19:00 по адресу Раменский бульвар, дом 1, первый этаж.

До конца 2024 года в городе планируется открыть еще несколько фирменных площадок. Локальные компании смогут повысить узнаваемость и расширить круг покупателей при помощи размещения товаров в постоянных магазинах проекта.

