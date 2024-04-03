Четвертая Московская неделя интерьера и дизайна пройдет в мае

Фото: пресс-служба ДПиИР

Четвертая Московская неделя интерьера и дизайна пройдет с 16 по 19 мая в выставочном зале "Манеж". На мероприятии свою продукцию представят свыше 750 российских и зарубежных производителей мебели, декора, текстиля и товаров для ремонта, сообщили в пресс-службе департамента предпринимательства и инновационного развития со ссылкой на заммэра Наталью Сергунину.

Сергунина рассказала, что главная тема выставки – "Интерьер, в котором хочется жить". Гости смогут посетить экскурсии, мастер-классы и консультации профессиональных дизайнеров. Деловая программа объединит свыше 150 отечественных и международных экспертов, отметила заммэра.

Московская неделя интерьера и дизайна впервые начнется с показа для профессионального сообщества. В ходе мероприятия представители сферы обсудят с производителями потенциальное сотрудничество, уточнила заммэра. По ее словам, к переговорам присоединятся коллеги из Китая, Индии и других дружественных государств.

Стенд программы "Сделано в Москве" будет состоять из шоурума и маркета. Демонстрационная площадка воплотит в себе квартиру с гостиной, столовой и рабочей зоной. Комнаты обставят мебелью и декором 35 столичных брендов.

"Чтобы стать одним из них, необходимо подать заявку в личном кабинете на сайте проекта до 14 апреля. Гостям выставки предложат приобрести для своего дома понравившиеся отделочные материалы, мебель, кухонную и бытовую технику, декоративные изделия и иные товары", – передает пресс-служба.

У жителей Москвы и гостей столицы будет возможность посетить зоны отдыха, посмотреть на инсталляции российских художников, принять участие в розыгрыше сертификатов на ремонт и протестировать различные отделочные материалы.

Кроме того, эксперты уделят внимание роли искусства в дизайне интерьеров. На площадке будут работать стенды и пространства с арт-объектами отечественных производителей и экспонатами частных коллекций.

Между тем стало известно, что первый флагманский магазин проекта "Сделано в Москве" открылся в инновационном кластере "Ломоносов". Покупатели могут посетить его с 10:00 до 19:00 по адресу Раменский бульвар, дом 1, первый этаж, справа от центрального входа.